В Автово иномарка врезалась в магазин, водитель сбежал

Примечательно, что на иномарке отсутствуют номерные знаки.

В пятницу, 7 сентября, в Кировском районе Санкт-Петербурга иномарка врезалась в магазин игрушек. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, инцидент произошел ночью во дворе домов между улицами Автовской и Стачек. Автомобиль "Хендай" протаранил боковую стену магазина и повредил обшивку стены. По словам свидетелей водитель машины около 10 минут просидел в салоне, а затем скрылся с места ДТП, оставив транспортное средство. Примечательно, что на иномарке отсутствуют номерные знаки.

Сотрудники ДПС, прибывшие на место, водителя не застали. Ведется проверка.

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Фото: vk.com/spb_today