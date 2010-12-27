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В Автово иномарка врезалась в магазин, водитель сбежал
Сегодня, 12:55
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Rybka123
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В Автово иномарка врезалась в магазин, водитель сбежал

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Примечательно, что на иномарке отсутствуют номерные знаки.

В пятницу, 7 сентября, в Кировском районе Санкт-Петербурга иномарка врезалась в магазин игрушек.  Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, инцидент произошел ночью во дворе домов между улицами Автовской и Стачек.  Автомобиль "Хендай" протаранил боковую стену магазина и повредил обшивку стены. По словам свидетелей водитель машины около 10 минут просидел в салоне, а затем скрылся с места ДТП, оставив транспортное средство. Примечательно, что на иномарке отсутствуют номерные знаки.

Сотрудники ДПС, прибывшие на место, водителя не застали. Ведется проверка.

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Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп в автово , иномарка протаранила магазин
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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