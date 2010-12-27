Студента "Техноложки" избили и похитили граждане Узбекистана

В Кировском районе мигранты напали на студента и увезли его в неизвестном направлении.

В Кировском районе задержаны выходцы из Средней Азии, похитившие студента Государственного технического университета”. Полиция поймала троих мигрантов.

О преступлении правоохранительные органы узнали 13 ноября. Около пяти часов вечера к диспетчеру обратилась 58-летняя женщина, которая рассказала, что прямо на ее глазах мигрант насильно увезли с собой молодого человека. Инцидент произошел у дома номер 54 по улице Зины Портновой. По словам свидетельницы, двое мужчин сначала избили юношу, а затем похитили его на “Шевроле Лачетти”.

Через полчаса автомобиль был найден силами вневедомственной охраны вблизи дома номер 60 по той же улице. За рулем находился 34-летний неработающий гражданин Узбекистана. Также в салоне машины находились еще два его друга - 31-летние близнецы и похищенный. Сотрудники полиции вызволили 25-летнего студента.

Пострадавший сообщил, что стал жертвой похищения из-за того, что напавшие хотели узнать у него местонахождение их общей знакомой, которая задолжала мужчинам.

В настоящее время против задержанных возбуждено уголовное дело.