Сегодня, 11:24 3 lesjasap 4011 В Кировском и Тосненском районах построят два "мусорных" полигона 0 0 Власти Петербурга и Ленобласти будут бороться с бытовыми отходами общими усилиями. Все новости района Теги: бытовые отходы , кировский район , ленобласть , мусорные свалки , тосненский район Категории: Новости СПб Картина дня
Кстати, и подъезды там оборудованы и охрана вполне надёжная.
Гогуев Виталий , у них дачи поди в Цюрихе. А садоводов им не жалко.
Почему в Кировском и Тосненском районах. Надо свалки устраивать на территории дач Полтавченко и иже с ним. Места там предостаточно, а вонь будут нюхать только "избранники", а не весь народ.