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Новости Картина дня
В Кировском и Тосненском районах построят два "мусорных" полигона
Сегодня, 11:24
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lesjasap
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В Кировском и Тосненском районах построят два "мусорных" полигона

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Власти Петербурга и Ленобласти будут бороться с бытовыми отходами общими усилиями.

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Теги: бытовые отходы , кировский район , ленобласть , мусорные свалки , тосненский район
Категории: Новости СПб Картина дня

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    Сегодня 12:26

    Почему в Кировском и Тосненском районах. Надо свалки устраивать на территории дач Полтавченко и иже с ним. Места там предостаточно, а вонь будут нюхать только &quot;избранники&quot;, а не весь народ.

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