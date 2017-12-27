В Кировском и Тосненском районах построят два "мусорных" полигона

Гогуев Виталий , у них дачи поди в Цюрихе. А садоводов им не жалко.

Сегодня 12:26

Почему в Кировском и Тосненском районах. Надо свалки устраивать на территории дач Полтавченко и иже с ним. Места там предостаточно, а вонь будут нюхать только "избранники", а не весь народ.