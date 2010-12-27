В Кировске введен в эксплуатацию дом для покупателей-льготников

Строительство дома общей площадью жилых помещений свыше 10 тысяч квадратных метров велось в рамках программы "Жилье для российской семьи", предполагавшей продажу квартир по фиксированной цене 35 тыс. руб./кв. м.

Комитет Госстройнадзора Ленинградской области выдал разрешение на ввод дома в ЖК "Кировский посад" на улице Новой, дом 25, который построило Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК). Ключи покупателям квартир – участникам жилищных программ: многодетным семьям, социально незащищенным гражданам, военнослужащим, сиротам и другим будут выдавать со следующей недели.

Строительство дома общей площадью жилых помещений свыше 10 тысяч квадратных метров велось в рамках программы "Жилье для российской семьи", предполагавшей продажу квартир по фиксированной цене 35 тыс. руб./кв. м. Благодаря программе свои жилищные условия смогли улучшить 47 семей. Всего по сниженной стоимости было продано 146 квартир.

"Кировский посад" – первый крупный проект ЛеноблАИЖК. Строительство девятиэтажного дома велось на участке площадью 0,7 га. Всего в проекте 184 квартиры.

Далее ЛеноблАИЖК планирует сосредоточиться на программе расселения аварийного жилья в Ленинградской области, строительстве дома в Гатчине для сотрудников перинатального центра и достройке проблемных объектов.

Источник: пресс-служба ЛО