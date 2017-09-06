Как сообщает "Конкретно.ру", накануне в Кировске на берегу насосной станции в тракторном колесе был найден труп неизвестного.
Ужасающая "находка" была сделана накануне вечером напротив завода "Ладога".
По данному факту проводится проверка, личность погибшего устанавливается.
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В Кировске в тракторном колесе нашли труп
Накануне в городе Кировск Ленобласти на берегу насосной станции в тракторном колесе был найден труп.
Как сообщает "Конкретно.ру", накануне в Кировске на берегу насосной станции в тракторном колесе был найден труп неизвестного.