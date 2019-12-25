В Кирове за организацию борделя женщине назначили штраф в 100 тысяч

Суд учел смягчающие обстоятельства, так как на иждивении у женщины трое несовершеннолетних детей.

В Кирове 50-летней сутенерше вынесли приговор.

Издание "Киров.Ру" со ссылкой на прокуратуру города Кирова сообщает, что жительнице Кирова за организацию борделя по оказанию сексуальных услуг вынесен приговор. Суд учел смягчающие обстоятельства, у подсудимой на иждивении трое несовершеннолетних детей, и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Дело подсудимой освещалось на федеральном канале. Одна из работниц борделя рассказала, что сутенерша предлагала за вознаграждение (миллион рублей или автомобиль) вступать в связь с ее мужем и рожать от него детей. После чего она усыновляла этих детей по упрошенной схеме, чтобы у нее были смягчающие обстоятельства в случае уголовного дела. Детям, по словам женщины, не оказывалось должного внимания и у них наблюдается отставание в развитии.

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Фото:Piter.TV