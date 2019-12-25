В Новосибирской области поймали извращенца, изнасиловавшего 3 мальчиков

Мужчина увел в лес несовершеннолетних мальчиков и надругался над ними.

В Новосибирской области молодой извращенец надругался над 3 мальчиками.

Издание "Инфо 24" со ссылкой на представителя СК сообщает, что в селе Кожурла Убинского района Новосибирской области полиция поймала 20-ленего педофила - извращенца. Молодой человек уводил в лес несовершеннолетних мальчиков, где совершал с ними насильственные действия сексуального характера.

На данный момент педофил задержан, возбуждено уголовное дело.

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