В Новосибирской области поймали извращенца, изнасиловавшего 3 мальчиков

В Новосибирской области молодой извращенец надругался над 3 мальчиками.
Издание "Инфо 24" со ссылкой на представителя СК сообщает, что в селе Кожурла Убинского района Новосибирской области полиция поймала 20-ленего педофила - извращенца. Молодой человек уводил в лес несовершеннолетних мальчиков, где совершал с ними насильственные действия сексуального характера.
На данный момент педофил задержан, возбуждено уголовное дело.
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Фото: pixabay
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