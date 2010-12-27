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В Кингисеппском районе введут запрет на проезд большегрузов
Сегодня, 13:21
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nastya960
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В Кингисеппском районе введут запрет на проезд большегрузов

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"Ленавтодор" вводит постоянный запрет проезда тяжелых машин по девятикилометровой областной трассе "Гурлево — Керстово".

Через населенные пункты, расположенные вблизи региональных дорог Ленинградской области, больше не смогут ездить грузовые машины. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Запретят проезд по девятикилометровой областной трассе "Гурлево — Керстово" в Кингисеппском районе. То есть, машинам придется объезжать деревни  Саккало, Валья, Раговицы, Кикерицы, Керстово и Коммунар. Чтобы заранее предупредить о предстоящих изменениях, на трассах "Нарва" и "Подъезд к торговому порту Усть-Луга" устанавливают информационные щиты. Объезд данного участка не превысит 5 километров.

Запрет на проезд большегрузов поможет повысить безопасность дорожного движения, улучшит экологию и уменьшит шум в населенных пунктах.

В июне на трассе "Россия" столкнулись большегрузы.

Фото: pixabay.com

 

Теги: большегрузы , грузовики , камазы , ленобласть , подъезд к торговому порту усть-луга , трасса нарва
Категории: Лента новостей Автомобильные новости

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