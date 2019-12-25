Жителям аварийных домов в Кингисеппском районе вручили ключи от новых квартир

175 жителей деревни Ополье получили ключи от квартир в новом доме.

В четверг, 2 декабря, в пресс-службе Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства рассказали Piter.tv что жители аварийных домов деревни Ополье Кингисеппского района Ленинградской области получили квартиры в новом доме.

Четырехэтажный 55-квартирный дом построили для расселения аварийного жилья в регионе. В квартирах выполнена чистовая отделка, на придомовой территории оборудованы детская площадка и автомобильная парковка на 50 мест. Рядом уже появились спортивная площадка, школа и детский сад, а также остановки общественного транспорта.

Расселенные аварийные дома общей площадью 2,4 тыс. "квадратов" снесут до конца года. Всего в Кингисеппском районе расселят 28 аварийных домов общей площадью 9,7 тыс. "квадратов", в которых проживают 616 человек. Общее финансирование по переселению граждан составит 550 млн рублей.

Новые дома уже построили в поселке Дружная Горка Гатчинского района, в поселке Ефимовский Бокситогорского района, в городах Гатчине, Волосово и Подпорожье.

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Фото: Piter.tv