Комстрой следит за ходом строительства ЖК "На Заречной"

Дольщики ждали своих квартир с 2016 года.

За ходом строительства третьего этапа ЖК "На Заречной" продолжает следить комитет по строительству, сообщил портал "Строительный Петербург".

Во втором корпусе уже выполнили монолитные работы с 1 по 25 этаж, в четвертом корпусе – с 1 по 13 этаж. Рабочие кладут стены и перегородки. Также продолжаются работы по строительству подземного паркинга в шестом и восьмом корпусах. Отмечается, что специалисты не отстают от графика.

Напомним, в конце прошлого года в Петербурге была разработана схема достройки проблемных объектов признанной банкротом ГК "Норманн". В ноябре прошлого года губернатор подписал соглашение с холдингом "РСТИ" о завершении работ.

Два объекта ЖК "Три апельсина" и первый этап ЖК "На Заречной" уже введены в эксплуатацию. Дольщики ждали своих квартир с 2016 года.

Ранее мы писали, что в этом году открылось на 115 ресторанов больше, чем закрылось в Петербурге.

Фото: Piter.tv