В Кингисеппской таможне прошел конкурс профмастерства

Победители осенью отправятся в Санкт-Петербург во второй тур конкурса.

В Кингисеппской таможне прошёл первый этап конкурса профессионального мастерства. Состязаться в профессиональных навыках рискнули 34 конкурсанта. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

На конкурсе проверили знания в сфере анализа информации инспекционно-досмотрового комплекса, знания в области административных расследований, таможенного контроля и контроля после выпуска товаров и многое другое. Для конкурсантов составили 50 вопросов в виде тестов и 3 практических задания.

В номинации "Лучший специалист подразделений таможенного контроля" победила Елена Денисова – начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста ЖДПП Ивангород. Александр Мартынов из Ямбургского таможенного поста стал Лучшим специалистом в области классификации товаров по ТНВЭД ЕАЭС. Две выпускницы Санкт-Петербургского филиала Таможенной академии Екатерина Мишагичева и Екатерина Петрова стали победителями в номинациях "Лучший специалист в области определения и контроля таможенной стоимости" и "Лучший специалист правового подразделения" соотвественно.

Победители в октябре отправятся на второй тур в Санкт-Петербург.

Фото: пресс-служба СЗТУ