  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кингисеппе продолжается реставрация Екатерининского собора
Сегодня, 8:49
114
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кингисеппе продолжается реставрация Екатерининского собора

0 0

Работы проводятся в несколько этапов.

В Кингисеппе состоялось рабочее совещание по вопросу реставрации Екатерининского собора. На объект прибыл председатель комитета Владимир Цой. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти.

По словам Владимира Цоя, предыдущий подрядчик некачественно выполнял работы. Сейчас эти ошибки исправляются.

Работы проводятся в несколько этапов. На данный момент закончились работы основного нижнего объёма собора, продолжают работы верхнего объёма .

Фото: Telegram / Леноблнаследие

Теги: екатерининский собор, кингисепп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии