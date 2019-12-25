В Кингисеппе продолжается реставрация Екатерининского собора

В Кингисеппе состоялось рабочее совещание по вопросу реставрации Екатерининского собора. На объект прибыл председатель комитета Владимир Цой. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти.
По словам Владимира Цоя, предыдущий подрядчик некачественно выполнял работы. Сейчас эти ошибки исправляются.
Работы проводятся в несколько этапов. На данный момент закончились работы основного нижнего объёма собора, продолжают работы верхнего объёма .
Фото: Telegram / Леноблнаследие
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