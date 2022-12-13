В Кингисеппе завели уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "КомплексСтройМонтаж"

Задолженность составила 5 млн рублей.

В Кингисеппе завели уголовное дело после жалоб работников компании "КомплексСтройМонтаж". Выяснилось, что руководство не платит сотрудникам зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Ленобласти.

Специалисты не получают деньги уже два месяца. Правоохранители выяснили, что компания имеет возможность оплатить труд работников, но не делает этого. Без зарплаты остались 19 человек.

Задолженность составила 5 млн рублей. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

В настоящее время следствием принимаются меры к обеспечению погашения задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятия. Пресс-служба Следкома по Ленобласти

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