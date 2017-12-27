В Кингисеппе от аэрозольного отравления погиб 15-летний школьник

В Ленобласти от аэрозоля погиб несовершеннолетний подросток.

В Ленинградской области погиб девятиклассник.Мальчик надышался аэрозолем. Инцидент произошел около 23 часов вечера 21 января по Большой Советской улице города Кингисеппа.

Сообщается,что подросток был найден в ванной комнате в квартире, в которой проживал. На его голове был надет и затянут полиэтиленовый пакет. Рядом с телом лежал аэрозольный баллончик. В настоящее время труп 15-летнего юноши направлен экспертам для установления точной причины смерти.

Известно, что мать погибшего - военнослужащая, а отец работает инженером в автомобильной фирме. Несовершеннолетний состоял на учете в службе по делам несовершеннолетних.