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В Кингисеппе от аэрозольного отравления погиб 15-летний школьник
Сегодня, 9:22
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lesjasap
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В Кингисеппе от аэрозольного отравления погиб 15-летний школьник

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В Ленобласти от аэрозоля погиб несовершеннолетний подросток.

В Ленинградской области погиб девятиклассник.Мальчик надышался аэрозолем. Инцидент произошел около 23 часов вечера 21 января по Большой Советской улице города Кингисеппа.
 
Сообщается,что подросток был найден в ванной комнате в квартире, в которой проживал. На его голове был надет и затянут полиэтиленовый пакет. Рядом с телом лежал аэрозольный баллончик. В настоящее время труп 15-летнего юноши направлен экспертам для установления точной причины смерти. 
 
Известно, что мать погибшего - военнослужащая, а отец работает инженером в автомобильной фирме. Несовершеннолетний состоял на учете в службе по делам несовершеннолетних.
Теги: аэрозоль , большая советская улица , кингисепп , ленобласть , подросток , школьник
Категории: Новости СПб Происшествия

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