В Кингисеппе открыта новая газовая автозаправочная станция

Новая автоматизированная газовая заправочная станция (АГНКС) в Кингисеппе способна обслуживать до 400 автомобилей в сутки, заправляя автобусы и крупную технику всего за 15 минут, а легковые автомобили — за 5 минут.

Ленинградская область продолжает реализацию программы по использованию природного газа в качестве основного топлива для общественного транспорта, коммунальной техники и личных автомобилей.

Новая автоматизированная газовая заправочная станция (АГНКС) в Кингисеппе способна обслуживать до 400 автомобилей в сутки, заправляя автобусы и крупную технику всего за 15 минут, а легковые автомобили — за 5 минут.

"Регион видит приоритет в развитии сети газовых заправок из-за экологичности и экономичности такого вида топлива.

Область продолжит поддерживать субсидией перевозчиков на закупку новых экологичных автобусов", — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Следующими районами, где будут созданы условия для развития экологичного транспорта, станут Приозерский и Всеволожский. Администрация региона ранее поручила определить участок под АГНКС в Сосново. Уже достигнута договоренность с компаниями-перевозчиками о закупке новых комфортабельных автобусов, работающих на метане.

Кубометр такого топлива стоит сегодня в Ленинградской области 16 рублей.

Источник: пресс-служба ЛО