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В Кикерино мужчина угнал трактор и бросил его в лесу
Сегодня, 20:22
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В Кикерино мужчина угнал трактор и бросил его в лесу

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Хозяин машины оценил ущерб в 200 тысяч рублей.

В Волосовском районе Ленобласти 37-летний мужчина украл синий трактор МТЗ-80 "Беларус" в деревне Новые Раглицы. Об этом пишет 47news.

Безработный мужчина украл трактор 3 октября, уехал в лес между поселком и деревней Арбонье, где и бросил его. По предварительным данным, технику 1990 года выпуска обнаружили в лесу у Кикерино. Трактор вернули собственнику. Хозяин машины оценил ущерб в 200 тысяч рублей.

Ранее рейсовый автобус вспыхнул на улице Лётчика Пилютова. Обошлось без пострадавших.

Фото: phxere
 

Теги: кража, трактор, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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