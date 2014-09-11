В Кикерино мужчина угнал трактор и бросил его в лесу

В Волосовском районе Ленобласти 37-летний мужчина украл синий трактор МТЗ-80 "Беларус" в деревне Новые Раглицы. Об этом пишет 47news.
Безработный мужчина украл трактор 3 октября, уехал в лес между поселком и деревней Арбонье, где и бросил его. По предварительным данным, технику 1990 года выпуска обнаружили в лесу у Кикерино. Трактор вернули собственнику. Хозяин машины оценил ущерб в 200 тысяч рублей.
Ранее рейсовый автобус вспыхнул на улице Лётчика Пилютова. Обошлось без пострадавших.
Фото: phxere
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