В Киеве прошел митинг у стен Рады с требованием к Зеленскому не допустить войны с Россией

Украинцы беспокоятся о нагнетании обстановки относительно "вторжения" РФ.

В Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к украинскому президенту Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией. Об этом рассказали местные журналисты. В СМИ сослались на слова одного из организаторов протестной акции. Активист подчеркнул, что сейчас на фоне риторики местного руководства страны о "возможной российской агрессии" население занимается массовой скупкой продуктов питания в магазинах. Это происходит из-за испуга по поводу готовящейся войне. Также местные пенсионеры жалуются на плохое самочувствие из-за напряженной обстановки.

Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент? митингующие

Украинские активисты держали в руках баннеры и плакаты с фразами в адрес Владимира Зеленского: "Хватит мямлить" и "Прекрати издеваться над народом".

Лавров заявил о готовности Путина принять Зеленского в РФ.

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