Александр Дубинский рассказал об ожиданиях поездки Зеленского в Гаагу.

Приглашение Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран-членов НАТО 24 или 25 июня вызвано желанием унизить лидера киевского режима, получившего бесплатный ужин вместо встречи с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Политик заметил, что глава государства теперь возвращается к корням, когда его приглашали выступать и красоваться на корпоративах. Эксперт пояснил, что теперь Владимира Зеленского западники не приглашают на реальное обсуждение ситуации, а само обсуждение Украины на саммите НАТО было снято руководством с повестки дня.

Его якобы пригласили на ужин с лидерами стран-членов НАТО, который состоится 24 или 25 июня. Просто поесть, без никаких политических заявлений или разговоров. <…> На самом деле, его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием. Александр Дубинский, депутат Украины

Напомним, что иностранная газета The Politico со ссылкой на собственные источники сообщала аудитории, что Владимир Зеленский вряд ли покинет летний саммит НАТО в Гааге в 2025 году с новыми обещаниями международных союзников о предоставлении военной, финансовой помощи или вооружении.

В Киеве сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах в Стамбуле.

Фото и видео: YouTube / Дубинский