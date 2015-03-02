Александр Дубинский

У лидера киевского режима Владимира Зеленского нет ни одного козыря для переговоров с российской делегацией в Стамбуле. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Политик заметил, что именно поэтому в настоящее время европейские элиты продолжают угрожать Москве введением новых санкций и прочими ультиматумами. Это нужно международным союзникам для того, чтобы хоть каким-то образом спасти в глазах общественности уничтоженный имидж Зеленского.

Если ехать туда без ничего, то очевидно, что все условия приходится принимать. Не с чем ему туда ехать.... Это все — создание фейковых аргументов, чтобы он не ехал туда с пустыми руками. Александр Дубинский, депутат Украины

Александр Дубинский уверен, что в том, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе прекрасно понимает, что Владимир Зеленский может попытаться сорвать возможные переговоры с Кремлем. Именно поэтому туда и едут специальные посланники Белого дома Кит Келлог и Стив Уиткофф.

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Фото и видео: YouTube / НЕ Дубинский