Александр Дубинский напомнил о готовности США прекратить оказывать ВСУ военную помощь.

При текущей ситуации на линии соприкосновения для Вооруженных сил Украины без американской военной помощи поражение киевского режима неизбежно. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Политик указал, что Владимир Зеленский все еще не оставляет попыток навязать международным союзникам и остальным собственные условия. Спикер пояснил, что глава государства не понимает, что уже сейчас проиграл.

Нет другого варианта: все будут болтаться на столбах. Потому что в текущих условиях без американской военной поддержки и при словесной поддержке Европы, военное поражение – это лишь вопрос времени. Его политический конец предрешен. Александр Дубинский, депутат Украины

Напомним, что лидер Белого дома, президент США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по мирному урегулированию регионального кризиса между Москвой и Киевом в том случае, если одна из сторон будет саботировать процесс. На вопрос о том, прекратят ли власти оказывать при этом военную помощь ВСУ, иностранный политик добавил, что не хочет об этом говорить.

Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР, заявили в Раде.

Фото и видео: YouTube / Говорящая Голова или ЗриВкоренЪ