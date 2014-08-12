Александр Дубинский предрек "транзит власти" на Украине.

В настоящее время в украинском обществе существуют предположения о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский может не вернуться из планируемой рабочей поездки на территорию Жюно-Африканской Республики. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Политик указали на то, что в стране усиливаются слухи о возможном "транзите власти" после подписания перемирия с российскими властями. Законодатель отметил, что председатель Рады Руслан Стефанчук "слег с сердечными проблемами", что в свою очередь также может означать приближающийся "транзит власти" на Украине.

Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет - после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля). Александр Дубинский, депутат Украины

Еще в начале марта 2025 года официальный пресс-секретарь главы ЮАР Винсент Магвенья кпоминала, что Владимир Зеленский 10 апреля отправится туда с визитом.

"В ближайшее время": в Раде анонсировали подписание перемирия с Россией.

Фото: YouTube / Дубинский; Telegram / Dubinsky.pro