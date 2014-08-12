  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР, заявили в Раде
Сегодня, 11:38
151
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР, заявили в Раде

0 0

Александр Дубинский предрек "транзит власти" на Украине.

В настоящее время в украинском обществе существуют предположения о том, что  лидер киевского режима Владимир Зеленский может не вернуться из планируемой рабочей поездки на территорию Жюно-Африканской Республики. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился местный депутат из Верховной Рады Александр Дубинский. В настоящее время иностранный парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. Политик указали на то, что в стране усиливаются слухи о возможном "транзите власти" после подписания перемирия с российскими властями.  Законодатель отметил, что председатель Рады Руслан Стефанчук "слег с сердечными проблемами", что в свою очередь также может означать приближающийся "транзит власти" на Украине.

Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет - после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля).

Александр Дубинский, депутат Украины 

Еще в начале марта 2025 года официальный пресс-секретарь главы ЮАР Винсент Магвенья кпоминала, что Владимир Зеленский 10 апреля отправится туда с визитом.

"В ближайшее время": в Раде анонсировали подписание перемирия с Россией.

Фото: YouTube / Дубинский; Telegram / Dubinsky.pro

Теги: александр дубинский, владимир зеленский, рабочая поездка, юар
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии