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Видео с места трагедии: В Кемеровской области при пожаре погибли трое детей и трое взрослых

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Опубликованы первые кадры из поселка Тисуль, где в ночном пожаре погибла многодетная семья.

Сегодня, 9 января, в поселке Тисуль на севере Кемеровской области в частном доме при пожаре погибла многодетная семья и их гостья.

Сообщение о пожаре поступило около 8 часов по местному времени. Соседи по двухквартирному частному дому почувствовали запах гари и вызвали спасателей. Прибывшие на место пожарные в загоревшемся доме обнаружили тела 6 погибших. Это 41-летняя женщина, 42-летний глава семьи, их 20-летняя гостья и трое маленьких детей хозяев. Детям было 4 месяца, 4 года и 10 лет.

В доме были пластиковые потолки. Вероятной причиной пожара называется замыкание электропроводки. Семья характеризуется положительно. Следственные органы расследуют причины пожара.

В настоящее время на  месте происшествия работает следственная группа, в составе которой  следователи-криминалисты. Возглавляет следственную группу заместитель руководителя Александр Кустов. Также на месте пожара работают сотрудники МЧС. В рамках расследования уголовного дела будет установлена причина смерти потерпевших, причина возгорания.

СУ СК РФ по Кемеровской области

Фото: HUE

Видео: Следком

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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