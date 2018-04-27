В Кемерово загорелось 8-этажное общежитие

В социальных сетях появилось видео пожара на Ленина, 57 от очевидцев.

Сегодня днем, 27 апреля, в районе 11 часов по московскому времени на Ленина, 57 в Кемерово произошел пожар.

Загорелась угловая квартира общежития на 4 этаже 8-этажного здания. В социальных сетях появилось видео горящего дома. К моменту съемки видео пожарные еще не прибыли на место происшествия. Черный густой дым валит из окна.

О пострадавших и причине возгорания, не сообщается. На официальном сайте МЧС на момент написания новости нет никакого сообщения про этот пожар.

Видео: ВК, Инцидент Кемерово