В Кемерово сбили насмерть молодого пешехода

В сети появилось видео и фото с места происшествия. Тело сбитого парня пролежало на земле несколько часов.

Сегодня утром, 12 октября, в Кемерово на Октябрьском произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

ДТП произошло около 6 часов утра, когда на улице было еще темно. Молодой человек, на вид 20-24 лет, перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель не заметил пешехода и сбил его. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии. Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщают, что парень больше трех часов пролежал на месте аварии, ничем не накрытый.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. Устанавливается личность погибшего.

Видео: ВК, Инцидент Кемерово, Регион-42 Кемерово