В Кемерово огнеборцы потушили пожар и спасли жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на улице Двужильного. Поступило сообщение о возгорании фасада многоквартирного дома. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали 24 жильцов, из них три ребенка.
В тушении огня участвовали 24 специалиста и 6 единиц техники. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при электро-газосварочных работах.
Ранее мы сообщали, что в Ярославле тушат крупный пожар на складе.
Видео: МЧС России
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