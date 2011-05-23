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В Кемерово огнеборцы потушили пожар и спасли жильцов

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По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при электро-газосварочных работах.

В Кемерово огнеборцы потушили пожар и спасли жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Двужильного. Поступило сообщение о возгорании фасада многоквартирного дома. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали 24 жильцов, из них три ребенка.

В тушении огня участвовали 24 специалиста и 6 единиц техники. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при электро-газосварочных работах.

Ранее мы сообщали, что в Ярославле тушат крупный пожар на складе.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, кемерово, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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