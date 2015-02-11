Отмечается, что никто из жильцов не пострадал.

В Казани из-за сильного снегопада частично обрушилась крыша жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Советского района города.

Инцидент произошел в ночь на 17 февраля на улице Гвардейской. Частично обрушилась кровля пятиэтажного жилого дома. Причиной стали аномальные снегопады. Отмечается, что никто из жильцов не пострадал. Отопление и водоснабжение в доме работают в штатном режиме.

На месте происшествия работают специалисты. Они должны в кратчайшие сроки полностью очистить крышу дома от снега и отремонтировать пострадавший участок.

Ранее мы сообщали, что около 80 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада.

Фото: Piter.tv