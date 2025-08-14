Около 80 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада в столице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, с полуночи (13 февраля) в аэропорту Внуково не смог отправиться 21 самолет. Еще 10 рейсов не смогли принять пассажиров. В Шереметьево насчитали 12 задержанных рейсов на отправление и 18 рейсов на прибытие в Москву. В аэропорту Домодедово 12 бортов ожидают вылета, еще семь не смогли сесть.

Отметим, что с 12 февраля в Москве идет сильный снегопад. По данным Гидрометцентра, в московском регионе продолжат идти обильные осадки в виде мокрого снега. На дорогах наблюдатеся гололедица.

Фото: Piter.tv