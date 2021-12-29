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В Казахстане 14 студентов СПбГПМУ не могут вылететь в Петербург из-за протестов
Сегодня, 22:14
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Казахстане 14 студентов СПбГПМУ не могут вылететь в Петербург из-за протестов

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Предполагается, что студенты смогут вернуться в Северную столицу самолетами, которые осуществляют вывозные рейсы из Казахстана.

Вылет из Казахстана ожидают 14 студентов Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета. Вернуться на родину они успели еще до нового года. 

Как сообщили в пресс-службе вуза, связаться со студентами пока не удается. У сотрудников учреждения есть поименный список, однако сбои Интернета и коммуникаций не позволяют это сделать.

Предполагается, что студенты смогут вернуться в Северную столицу самолетами, которые осуществляют вывозные рейсы из Казахстана.

Добавим, что ход событий находится на контроле ректората. Отсутствие студентов будет считаться причиной непреодолимого действия, никаких санкций к ним применяться не будет. В университете добавили, что "напротив, их ждут для продолжения учёбы и окажут полную поддержку, если потребуется восстановить пробелы".

Ранее главы петербургских диаспор народов стран ОДКБ рассказали, что у трагедии в Казахстане корни извне.

Фото: Telegram / SHOT 

Теги: казахстан, протесты, спбгпму, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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