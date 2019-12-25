В Карталинском районе Челябинской области объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

В Карталинском районе Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. На данный момент в муниципалитете существует угроза распространения пламени на три населённых пункта.
По состоянию на 06 часов утра по местному времени (04:00 по московскому времени) остается угроза перехода огня Новоаколиновый, Запасное, Джабык и один населенный пункт Нагайбакского района - Париж.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Местным жителям рекомендовано эвакуироваться из зданий. Из поселка Западное ушли 21 человек, включая шестерых несовершеннолетних. В пункте временного размещения поселка Новокоалиновый сейчас находятся 12 человек, включая трех детей.
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Фото: Piter.tv
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