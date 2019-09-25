В Калужской области уволили врача, которая вакцинировала пациентов физраствором

Она пошла на подлог, потому что ранее случайно разбила три ампулы препарата.

Из Жуковской центральной районной больницы, которая расположена в Калужской области, уволили врача, во время смены которого два пациента вместо вакцины от COVID-19 получили физраствор. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

После данного инцидента была проведена служебная проверка.

Медсестра, вколовшая инъекцию воды, находится в отпуске, но после выхода из него также будет уволена за халатное отношение к служебным обязанностям. из сообщения пресс-службы правительства Калужской области

Инцидент произошел 26 июня. Во время проверки выяснилось, что медсестра пошла на подлог, потому что ранее случайно разбила три ампулы препарата. После того, как была обнаружена попытка подмены вакцины физраствором, в тот же день пациентов привили нужной вакциной.

Ранее мы сообщали, что половина ампулы вакцины от COVID-19 возмутила жителя Санкт-Петербурга.

Видео: Telegram / Baza