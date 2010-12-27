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В Калининском районе женщина сбила ребенка, переходившего по "зебре"
Сегодня, 8:07
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lesjasap
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В Калининском районе женщина сбила ребенка, переходившего по "зебре"

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На улице Черкасова автоледи не заметила переходящего дорогу мальчика и наехала на пешехода.

Около семи часов вечера 26 сентября по улице Черкасова автомобиль сбил школьника, переходившего через дорогу. Сведения разнятся: очевидцы говорят, что мальчик шел по пешеходному переходу, другие, что он находился вне этой зоны. Инцидент произошел недалеко от дома номер один. Об этом сообщили представители ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
 
Как стало известно, за рулем “Ниссана” находилась женщина. Она наехала на мальчика двенадцати лет. В настоящее время пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. 
 
По факту аварии идет следственная проверка.
Теги: авария , автоледи , дтп , калининский район , пешеходный переход
Категории: Новости СПб

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