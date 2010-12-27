В Калининском районе женщина сбила ребенка, переходившего по "зебре"

На улице Черкасова автоледи не заметила переходящего дорогу мальчика и наехала на пешехода.

Около семи часов вечера 26 сентября по улице Черкасова автомобиль сбил школьника, переходившего через дорогу. Сведения разнятся: очевидцы говорят, что мальчик шел по пешеходному переходу, другие, что он находился вне этой зоны. Инцидент произошел недалеко от дома номер один. Об этом сообщили представители ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Как стало известно, за рулем “Ниссана” находилась женщина. Она наехала на мальчика двенадцати лет. В настоящее время пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами.

По факту аварии идет следственная проверка.