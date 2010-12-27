У могилы Цоя в Петербурге мужчина стрелял по прохожим из "пукалки"

Еще одно странное происшествие случилось на территории Богословского кладбища в Петербурге.

На севере Санкт-Петербурга силовики задержали странного мужчину, который устроил перестрелку на Богословском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба УВО Росгвардии. В ведомстве отметили, что ЧП произошло в непосредственной близости от исторического объекта - могилы музыканта Виктора Цоя.

Дело было вечером: в 20.45 к патрулю Росгвардии подошли двое прохожих. Они пожаловались, что попали под шальной пистолетный обстрел на территории Богословского кладбища. Молодые люди шли, чтобы поклониться могиле Цоя, но по пути встретились с агрессивным гражданином. После небольшой перепалки правонарушитель достал оружие и открыл беглый огонь. Гвардейцы бросились на поиски их обидчика, и вскоре задержали на улице Мечникова немолодого мужчину. Человек попытался убежать от офицеров, но был задержан.

Оказалось, что он с непонятной целью гулял по кладбищу в Калининском районе с пистолетом Kimar 911 в кармане между 20 и 21 часами вечера. Его оружие было приспособлено только для стрельбы холостыми и запугивания оппонентов. Однако петербуржец с удовольствием воспользовался им, когда встретил парочку прохожих. Хулигану пришлось сдать пистолет и проехать в ближайшее отделение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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