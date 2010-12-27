В Калифорнии пассажирский самолет загорелся и развалился на несколько частей

В результате инцидента никто не пострадал.

В среду, 21 августа, в аэропорту Оровилль штата Калифорния в США загорелся легкомоторный пассажирский самолет, внутри были люди. Об этом в Twitter сообщила местная полиция, пишет "Gazeta.SPb".

Пожар произошел на борту на взлетно-посадочной полосе. Вместе с членами экипажа в самолете было десять человек, всех удалось успешно эвакуировать, никто не пострадал.

Воздушное судно прервало полет по неизвестным причинам, после этого произошло возгорание.

В результате пожара самолет полностью выгорел и развалился на несколько частей.

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Фото: CHP Oroville / Twitter