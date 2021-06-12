В Каире показали оперу "Риголетто" из Петербурга

Спектакль Юрия Александрова смело разрушает сложившиеся при постановках "Риголетто" оперные штампы.

На главной сцене Каирской оперы театр "Санктъ-Петербургъ Опера" показал музыкальную драму "Риголетто". Показ проходил в течение двух дней - 10 и 11 июня.

"Риголетто" — одно из наиболее известных произведений Джузеппе Верди. Знаменитая опера в постановке народного артиста России Юрия Исааковича Александрова захватывает не только благодаря роскошной сценографии и виртуозному исполнению, но и из-за неожиданных смыслов, мастерски выведенных режиссером из партитуры. Спектакль смело разрушает сложившиеся при постановках "Риголетто" оперные штампы.

По словам Александрова, это масштабное произведение. Он отмечает, что "с ним мы смогли показать наш театр в полном объеме. Мы счастливы выступить перед египетской публикой и хотим, чтобы наша дружба продолжалась, чтобы она только крепла и крепла".

Напомним, государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" создан в 1987 г., хорошо известен в России и за рубежом. В 1998 г. коллектив обрел собственную сценическую площадку — особняк барона фон Дервиза на Галерной

ул., 33. За последние годы спектакли Оперы с успехом прошли во Франции, Греции, Сербии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Польше, Азербайджане, Казахстане и Турции. Художественным руководителем и основателем театра является народный артист России Ю.И. Александров.

Видео: театр "Санктъ-Петербургъ Опера" / Ария "Риголетто"