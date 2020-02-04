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В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса

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В МИД Китая прокомментировали число жертв.

В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса. В МИД страны заявили, что сейчас летальные случаи составляют 2,1% от общего количества пациентов. Об этом заявили в "ТАСС" со ссылкой на официального представителя ведомства Хуа Чуньина.

Мы полностью уверены в своей способности победить в этой борьбе с эпидемией

прокомментировал эксперт

Этот показатель значительно ниже, чем при вспышке атипичной пневмонии (ТОРС или  SARS). Жертв гораздо меньше, чем при заболевании лихорадкой Эбола или ближневосточном респираторном синдроме (MERS). К настоящему моменту количество выздоровевших от пневмонии нового типа регулярно растет. Китай усилили меры борьбы против эпидемии.

Ранее Piter.tv писал о том, что число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS.

Видео: YouTube/CBC News The National

Теги: китай, коронавирус, смертность
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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