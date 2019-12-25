В KIA показали новые электрические модели авто

Один из крупнейших производителей автомобилей массового сегмента, южнокорейская компания KIA, показала сразу две модели авто на электромоторах. Оба электромобиля были презентованы на Мюнхенском салоне IAA Mobility.

Как отметили представители концерна, презентация сразу двух инновационных суперкаров вписывается в актуальную стратегию компании – предлагать потенциальной аудитории автомобилистов не только современные автомобили Kia на углеродном топливе, но и экологически чистый транспорт.

Kia Sportage PHEV

В первую очередь концерн представил гибридную версию Kia Sportage PHEV. Если "классическая" версия сверхпопулярного кроссовера Киа Спортейдж выпускается с 2 и 2,4-литровыми бензиновыми агрегатами, то PHEV версия представляет собой гибрида, в котором стоит и бензиновых, и электрический моторы. При этом электродвигатель имеет функцию внешней подзарядки – этим новинка и отличается от многочисленных гибридных предшественников.

Суммарная мощность бензинового и электродвигателей составляет более 260 лошадиных сил. При этом на двигатель на традиционном топливе приходится около 180 "лошадок", а остальную мощность дает электродвигатель на 66,9 кВт.

По предварительным данным, Sportage PHEV будет продаваться на европейском рынке. Сроки появления новинки в других регионах пока неизвестны.

Kia EV6

Вторая показанная в Мюнхене модель – это автомобиль, работающий полностью на электроэнергии и не выбрасывающий в атмосферу вредных веществ. Это первый авто такого уровня комфорта, работающий на "чистой энергии".

Инженеры из Южной Корее обратили внимание, что эта модель работает на инновационных аккумуляторах BEV, а также не имеет аналогов в нынешнем модельном ряду бренда. Акцент сделан на большой запас автономного хода и хорошие показатели динамики.

В отличие от гибридного кроссовера, EV6 был создан на уникальной платформе, которую KIA разработали специально для линейки электромобилей – E-GMP.

Примечательная черта новинки – это наличие нескольких модификаций силового агрегата на выбор потенциальных клиентов, а также наличие полноприводных версий. Модели с полным приводом будут отличаться отличными динамическими качествами. Например, разгоняться до 100 километров в час за 5,2 секунды.

Одно из преимуществ данного авто – это возможность быстро заряжать аккумуляторы. В режиме сверхбыстрой зарядки батареи могут восполнить до 70% заряда всего за 18 минут.

Фото: kia-avtogermes.ru