В KIA показали новые электрические модели авто

Как отметили представители концерна, презентация сразу двух инновационных суперкаров вписывается в актуальную стратегию компании – предлагать потенциальной аудитории автомобилистов не только современные автомобили Kia на углеродном топливе, но и экологически чистый транспорт.
Kia Sportage PHEV
В первую очередь концерн представил гибридную версию Kia Sportage PHEV. Если "классическая" версия сверхпопулярного кроссовера Киа Спортейдж выпускается с 2 и 2,4-литровыми бензиновыми агрегатами, то PHEV версия представляет собой гибрида, в котором стоит и бензиновых, и электрический моторы. При этом электродвигатель имеет функцию внешней подзарядки – этим новинка и отличается от многочисленных гибридных предшественников.
Суммарная мощность бензинового и электродвигателей составляет более 260 лошадиных сил. При этом на двигатель на традиционном топливе приходится около 180 "лошадок", а остальную мощность дает электродвигатель на 66,9 кВт.
По предварительным данным, Sportage PHEV будет продаваться на европейском рынке. Сроки появления новинки в других регионах пока неизвестны.
Kia EV6
Вторая показанная в Мюнхене модель – это автомобиль, работающий полностью на электроэнергии и не выбрасывающий в атмосферу вредных веществ. Это первый авто такого уровня комфорта, работающий на "чистой энергии".
Инженеры из Южной Корее обратили внимание, что эта модель работает на инновационных аккумуляторах BEV, а также не имеет аналогов в нынешнем модельном ряду бренда. Акцент сделан на большой запас автономного хода и хорошие показатели динамики.
В отличие от гибридного кроссовера, EV6 был создан на уникальной платформе, которую KIA разработали специально для линейки электромобилей – E-GMP.
Примечательная черта новинки – это наличие нескольких модификаций силового агрегата на выбор потенциальных клиентов, а также наличие полноприводных версий. Модели с полным приводом будут отличаться отличными динамическими качествами. Например, разгоняться до 100 километров в час за 5,2 секунды.
Одно из преимуществ данного авто – это возможность быстро заряжать аккумуляторы. В режиме сверхбыстрой зарядки батареи могут восполнить до 70% заряда всего за 18 минут.
Фото: kia-avtogermes.ru
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