В Иерусалиме откроют памятник блокадникам

Мемориал назовут "Свеча памяти".

В Иерусалиме будет открыт памятник защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Свеча памяти", рассказал губернатор Александр Беглов на сегодняшней встрече с представителями консульства.

Губернатор отметил, что 27 января этого года 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечали в ряде европейских городов, Китае, Канаде, Ливане и Армении.

Также Беглов анонсировал плодотворный год в сотрудничестве между Россией и Киргизией, Республикой Корея, Японией, Египтом. Отметится 100-летие дипломатические отношений России с Турцией и Финляндией. Также Северная столица примет саммиты международных организаций ШОС и БРИКС и чемпионат Европы по футболу.

Иностранные дипломанты подчеркнули на встрече комфортные условия для туристов в Петербурге, что привлекает большое количество людей к городу.

Ранее сообщалось, что Петербург посетили 14 тысяч туристов по электронным визам

Фото: Piter.TV