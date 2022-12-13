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В Израиле новый инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме квалифицировали как теракт

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Ранены как минимум два человека.

В Израиле новый инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме квалифицировали как теракт. Соответствующее заявление сделали представители правоохранительных органов еврейского государства. Трагедия произошла утром 28 января. Авторы местного издания The Jerusalem Post уточнили, что о преступлении рассказали очевидцы, которые услышали звуки огня на входе в археологический парк Город Давида, расположенного вблизи Старого города. Пре предварительным сведениям  пострадали два человека - отец и сын. Оба получили ранение верхней части тела. Пациенты уже госпитализированы. Их состояние медиками оценивается как тяжелое, но стабильное.

Подозрение на террористическую атаку в Иерусалиме. Стрелявший подозреваемый нейтрализован. На место происшествия направлены крупные силы полиции.

пресс-служба полиции Израиля

В Госдепе США осудили теракт в Восточном Иерусалиме.

Фото и видео: Telegram / SHOT, BAZA

Теги: иерусалим, израиль, стрельба
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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