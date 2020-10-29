В Ивангороде водитель из Молдавии попытался дать таможеннику 50 тысяч рублей за забитый багажник

Было возбуждено уголовное дело, деньги изъяты, водитель задержан.

Гражданин Молдавии задержан за дачу взятки таможенному инспектору в Кингисеппском районе Ленобласти. Он рассчитывал, что за круглую сумму сотрудник "не заметит" товары в автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Гражданин Молдавии, который прибыл из Эстонии. Таможенник он заявил, что у него нет вещей для декларирования. Во время досмотра в багажнике его машины обнаружили незадекларированные товары. Чтобы без проблем пересечь границу, водитель передал инспектору 50 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело, деньги изъяты, водитель задержан.

Ранее стало известно, что бывший доцент ПГУПС выплатит штраф на 600 тысяч рублей за взятки.

Фото: pexels