В Иркутске раскрыто заказное убийство представительницы ювелирной компании

Следком опубликовал кадры оперативного видео с задержанием подозреваемых в заказном убийстве 41-летней женщины с целью завладеть ювелирными изделиями.

18 февраля 2018 года 41-летняя Наталья Мухимова, жительница Таганрога, прилетела в Иркутск из Ростова-на-Дону и пропала. 20 февраля на льду реки Ангара в районе жд станции Батарейная в Ленинском районе Иркутска было обнаружено тело пропавшей женщины с огнестрельными ранениями в грудь и живот. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В ходе предварительных следственных мероприятий было установлено, что двое мужчин (один из них водитель такси) вступили в преступный сговор на убийство по найму торгового представителя ювелирной фирмы. Прибыв в аэропорт жертва села в такси, где ее ждали злоумышленники. По дороге в Ангарск один из злоумышленников произвел выстрелы и убил женщину. Затем они избавились от тела, завладев сумкой с ювелирными изделиями на сумму 14 миллионов рублей.

В ходе тщательно спланированных оперативных и следственных мероприятий был установлен заказчик убийства. Им оказался 35-летний житель Таганрога, бывший курьер ювелирной компании. Заказчик был задержан в Таганроге в своей квартире и этапирован в Иркутск.

В настоящее время все трое участников преступного сговора задержаны. Силовую поддержку при задержании жителя Иркутского района оказывали бойцы СОБР Росгвардии. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму). При задержании исполнителя убийства сотрудниками правоохранительных органов изъяты похищенные ювелирные изделия, общей стоимостью около 14 миллионов рублей, а также предполагаемое орудие убийства - пистолет ТТ с глушителем, переделанный под стрельбу патронами 9 мм. СУ СК РФ по Иркутской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации

Фото: скриншот видео