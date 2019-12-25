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В Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа
Сегодня, 8:39
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В Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа

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В частном доме обрушилась кровля.

В Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Известно, что инцидент зафиксирован на территории частного дома около трех часов утра в поселке Кантышево. Бригада экстренной службы установила, что на месте произошел хлопок газовоздушной смеси. После него воспламенения не возникло.

Частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении. Все пострадавшие в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в республиканскую больницу города Назрань.

пресс-служба ГУ МЧС по Ингушетии

В настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего.

Недалеко от "Ладожской" загорелся ангар на площади 800 "квадратов".

Фото: 06.mchs.gov.ru

Теги: взрыв, гу мчс, ингушетия, хопок газа
Категории: Новости России, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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