В частном доме обрушилась кровля.

В Ингушетии три ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Известно, что инцидент зафиксирован на территории частного дома около трех часов утра в поселке Кантышево. Бригада экстренной службы установила, что на месте произошел хлопок газовоздушной смеси. После него воспламенения не возникло.

Частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении. Все пострадавшие в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в республиканскую больницу города Назрань. пресс-служба ГУ МЧС по Ингушетии

В настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего.

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Фото: 06.mchs.gov.ru