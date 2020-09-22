Еще 20 человек пострадали, один - пропал без вести.

В Индонезии два человека погибли из-за наводнений и оползней. Об этом сообщили местные журналисты из издания "Синьхуа" со ссылкой на заявление властей. В СМИ уточнили, что погибли жители региона Джакарты, который больше всего пострадал от проливных дождей.

На данный момент пропавшим без вести считается один человек. Еще 20 местных жителей получили различные травмы. Обе жертвы найдены в провинции Западная Ява.

В Индонезии нашли вымерших поющих собак.

Видео: Youtube/weather events