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В Индонезии подросток упал с огромного воздушного змея

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Мальчик на несколько секунд завис в воздухе.

В Индонезии подросток упал с огромного воздушного змея. Об этом сообщили местные журналисты из портала AsiaOne. Они рассказали, что инцидент произошел в регионе Джокьякарта. Пострадавший выжил и был госпитализирован.

Очевидцы отметили, что мальчик запускал в небо 50-метрового дракона, которого он создал вместе с друзьями. После сильного порыва ветра воздушный змей поднялся в воздух вместе с ребенком.

Сейчас сезон воздушных змеев, так что ребята пытаются их делать и запускать...Парня подняло на высоту трех метров

глава деревни

Полет школьника продолжался несколько секунд. Он закончился обрывом леера, на котором находился мальчик. В результате он упал и травмировался. Медики сообщили, что у пациента повреждено бедро и запястье.

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Фото и видео: AsiaOne

Теги: воздушный змей, джокьякарта, индонезия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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