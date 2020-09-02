В Индонезии нашли вымерших поющих собак

Американские ученые заявили, что высокогорные собаки в США на самом деле являются новогвинейским видом.

В Индонезии нашли новогвинейских поющих собак, которые считались вымершими в дикой природе с 70-х годов. Находку сделала научная группа под руководством доктора Элани Остандера из Национального института здоровья США.

Мы полагали, что высокогорные дикие собаки являются предками поющих собак, однако теперь выяснилось, что это один и тот же вид. Геном высокогорных и поющих собак практически полностью совпадает Элани Остандер, доктор Национального института здоровья

Напомним, что новогвинейская собака открыта в конце XIX века. Эти животные издают гармоничные звуки, которые приятны человеческому уху. Некоторые исследователи полагают, что существа являются потомками собаки динго. Однако этот статус оспаривается до настоящего времени. После 1970-ых годов поющих собак можно было увидеть исключительно в неволе. Сохранилось несколько сотен питомцев, которые являются потомками восьми особей. В свое время их предки были доставлены в США из Новой Гвинеи.

В Индонезии обнаружен наиболее заразный штамм коронавируса.

Видео: Youtube/HemkerZoo