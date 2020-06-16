В Иркутской области дальнобойщик устроил ДТП со "скорой", где погибли 2 человека

Водитель "скорой" и фельдшер в ДТП скончались, водитель большегруза не пострадал. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

В Иркутской области завершено расследование смертельного ДТП с двумя погибшими работниками "скорой".

Следователями специализированного следственного отдела ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту ДТП с участием грузового транспортного средства и автомобиля скорой помощи, сообщает пресс-служба МВД.

Как удалось установить, 13 декабря 2019 года водитель большегруза не учел рельефа местности и допустил занос прицепа на встречную полосу, где в это время ехала карета скорой помощи. Водитель "скорой" пытался уйти от столкновения на обочину, но не смог. В результате ДТП и фельдшер, и водитель погибли на месте аварии.

Водитель, 35-летний дальнобойщик, вину свою не признал, указывая на то, что дорога была не убрана от наледи. Но во время расследования, было установлено с помощью экспертиз, что дорога была в надлежащем виде. Кроме того, его напарник, ехавший впереди, благополучно преодолел этот участок.

Сейчас расследование завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором и находится на рассмотрении в суде. Мужчину ждет лишение свободы сроком до 7 лет.

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