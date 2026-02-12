В Химках полицейские выявили 18 мигрантов-нарушителей

Также сообщается, что мигранты указали фиктивные адреса регистрации.

В Химках сотрудники полиции выявили 18 мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, полицейские совместно с представителями добровольной народной дружины провели рейды на двух строительных объектах и складском комплексе. В результате проведенных мероприятий были выявлены 18 иностранцев, нарушивших правила миграционного законодательства.

В отношении задержанных составили административные протоколы. Выяснилось, что мигранты указали в обязательном мобильном приложении "Амина" фиктивные адреса регистрации, по которым фактически не проживали. Каждому правонарушителю наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ.

Видео: ГУ МВД России по Московской области