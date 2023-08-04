В Херсонской области сообщили об обстреле пункта выдачи гуманитарной помощи в Алешках

Мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода

Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утро 3 августа. Мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода. Отмечается, что в результате обстрела пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что предотвращен теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области.

Видео: Telegram / Администрация Алешкинского муниципального округа