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В Херсонской области сообщили об обстреле пункта выдачи гуманитарной помощи в Алешках

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Мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода

Украинские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утро 3 августа. Мощный взрыв прогремел в метре от здания, где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода. Отмечается, что в результате обстрела пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что предотвращен теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области.

Видео: Telegram / Администрация Алешкинского муниципального округа

Теги: алешки, гуманитарная помощь, обстрел, пункт выдачи, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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