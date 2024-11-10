В Хакасии сотрудники МЧС спасли на пожаре 34 жильцов

В результате пожара никто не пострадал.

В Хакасии сотрудники МЧС России спасли на пожаре 34 жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 9 ноября в Абакане. Поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже жилого дома. Прибывшие на место огнеборцы спасли 34 жильцов, в том числе 13 детей. В результате пожара никто не пострадал.

Площадь огня составила 30 квадратных метров. В его тушении участвовали 37 специалистов и девять единиц техники. Причину установят дознаватели МЧС.

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Видео: МЧС России