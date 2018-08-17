В Хабаровском крае военные самолеты сели на автомобильную трассу

Очевидцы не растерялись и сняли на видео посадку самолетов на дорогу.

Накануне, 16 августа, автомобилистов ехавших по трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре ждало необычное действие: на дорогу приземлились военные самолеты.

Приземление военных самолетов на автодорогу проходило в рамках учений "Восток -2018. Для этого участок, примерно в два километра, трассы был перекрыт для движения автомобилистов. На дороге собралась большая пробка. Но большинство это не огорчило, люди с удовольствием посмотрели на маневры и высший пилотаж боевых самолетов МиГ-31, Су-30СМ и Су-35.

К слову сказать, местные жители знают, что этот прямой участок дороги сделан и расширен специально для посадки самолетов (в народе называется взлетка)﻿.

Вимдео: YouTube/AmurMedia Ирина, Хабаровский край сегодня, ВКонтакте