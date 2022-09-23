Светлана Петренко рассказала о мере наказания для осужденных.

В Хабаровском крае вынесли приговор по делу о гибели детей на "Холдоми". Об этом на YouTube-канале Следственного комитета РФ рассказала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Чиновница пояснила, что решение вынесено Солнечным районным судом. Фигуранты расследования получили наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 9 лет. Речь идет о преступлении, зафиксированном на территории палаточного лагеря в горнолыжном комплексе. Из-за действий ответственных лиц жертвами во время пожара стали несовершеннолетние туристы.

Следствие доказало вину владельца лагеря, директора, а также начальника ОНДиПР (отдел надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району управления надзорной деятельности и профилактики ГУ МЧС России по Хабаровскому краю) по Солнечному району. Они будут отбывать срок заключения в исправительной колонии общего режима. Напомним, что в середине августа все подозреваемые отказывались признавать свою вину в трагедии.

Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России